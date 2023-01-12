В Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине

Польша объявила о передаче танков Leopard Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Это важно для защиты Украины, поскольку в противном случае Польша может стать следующей мишенью российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера в эфире TVP .

" Потому что мы хотим навязать определенное поведение. Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо", - сказал он.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.