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В Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 15:54
В Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине Фото: в Польше готовы давить на страны ЕС, чтобы увеличить поставки Leopard Украине (wikipedia)
Автор: Наталия Гурковская

Польша объявила о передаче танков Leopard Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Это важно для защиты Украины, поскольку в противном случае Польша может стать следующей мишенью российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера в эфире TVP.

"Потому что мы хотим навязать определенное поведение. Если мы не защитим независимость Украины, мы станем следующей мишенью. Об этом надо сказать прямо", - сказал он.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, находятся на передовой.

По его словам, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

"Разница в том, что мы хотим оказать давление. Ситуация с ракетами Patriot это наглядно показывает", - подчеркнул Мюллер.

Как сообщалось, Польша готова передать Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.

Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

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