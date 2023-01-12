Вицеканцлер Германии призвал разрешить другим странам передавать Украине Leopard

Германия не должна допустить срыва поставок Украине Leopard из-за своей позиции. Поэтому Берлин должен разрешить передачу украинцам этих танков другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Германии и вице-канцлера Роберта Хабека, которого цитирует Welt.

"Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствием принятию решения другими... Соответственно Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - заявил Хабек.

Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

После чего стало известно, что на фоне заявления Польши правительство Британии также рассматривает возможность предоставления Украине своих танков. Но с Германией все сложнее.

Поскольку, как сообщалось, британские танки не изменят позиции канцлера Германии Олафа Шольца, поскольку он будет отталкиваться в этом вопросе от действий США.

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