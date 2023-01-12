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Данилов рассказал, сколько понадобится времени ВСУ, чтобы освоить Leopard

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Киев, Четверг 12 января 2023 09:12
Данилов рассказал, сколько понадобится времени ВСУ, чтобы освоить Leopard Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные за считанные недели освоят танки Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - рассказал он.

Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, то процесс освоения будет проходить "очень и очень быстро".

Как сообщалось, Польша готова передать Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.

Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

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