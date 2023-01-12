Данилов рассказал, сколько понадобится времени ВСУ, чтобы освоить Leopard
Украинские военные за считанные недели освоят танки Leopard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.
"То, что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - рассказал он.
Данилов заверил, что касается танков, которые Украине в ближайшее время будут предоставлять, то процесс освоения будет проходить "очень и очень быстро".
Как сообщалось, Польша готова передать Украине роту танков Leopard, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет сделать это в рамках международной коалиции.
Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.