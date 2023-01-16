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Передаст ли Канада танки Leopard 2 Украине: ответ премьер-министра

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Понедельник 16 января 2023 20:20
Передаст ли Канада танки Leopard 2 Украине: ответ премьер-министра Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Канады еще не обсуждают с Украиной возможные поставки Киеву танков Leopard 2, находящихся на балансе канадского Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое транслировали в эфире CPAC.

"Мы отправили Украине огромное количество вооружений, - сказал он.

По словам Трюдо, Канада рассмотрит все запросы из Украины по поводу возможных новых поставок оружия, но пока в стране не обсуждали вопросы танков Leopard 2.

Трюдо добавил, что Оттава будет продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Напомним, что немецкий производитель оружия Rheinmetall имеет в запасе 22 танка Leopard 2, которые Украина просит предоставить. Если правительство Германии согласится, их могут подготовить к отправке менее чем через год.

Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что на следующей неделе Берлин, вероятно, объявит положительное решение по поставкам.

В то же время в правительстве призывают разрешить другим странам поставлять Украине Leopard.

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