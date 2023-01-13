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Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard на следующей неделе, - СМИ

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Пятница 13 января 2023 17:35
Германия объявит решение о поставке Украине танков Leopard на следующей неделе, - СМИ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия на следующей неделе может объявить решение о поставке Украине танков Leopard. Страна тяготеет к положительному решению в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам двух чиновников, знакомых с мнением немецкого правительства, в связи с увеличением количества призывов к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, решит предоставить Leopard.

Ожидается, что решение будет принято до встречи высокопоставленных чиновников обороны стран-союзников на американской авиабазе Рамштайн 20 января. Сообщается, что на встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направит четкое сообщение о Leopard.

Так, по состоянию на четверг Германия еще не приняла конкретного решения, но, по словам другого европейского чиновника, давление на Германию в отношении поставки танков растет.

Издание пишет, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления отправке танков Leopard или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, отправить свои собственные Leopard в Украину.

При этом пока непонятно, будет ли решение Германии касаться только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.

Напомним, глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт отмечала, что решение о передаче Украине танков Leopard пока не принято, но Берлину следует приспосабливаться к реалиям.

Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что власти Германии должны разрешить другим странам передавать Украине танки Leopard.

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