Украине нужно больше танков для прорыва в войне с Россией, - эксперты

Украине понадобится больше танков от союзников для проведения наступления и прорыва в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание напоминает, что Британия пообещала предоставить Украине 14 танков Challanger 2, а Польша - 14 танков Leopard, но такого количества тяжелой бронированной техники все еще недостаточно для того, чтобы провести результативное наступление.

Как отмечают эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), нашей стране понадобиться для проведения одного наступления около 100 танков. С таким мнением согласен и Фил Осборн, бывший начальник военной разведки Великобритании. Но многое также зависит и от надлежащей подготовки, хорошего снабжения запасными частями и боевых планов Украины на весну 2023 года.

Издание подчеркивает, что решающую роль в наступлении украинских военных могут сыграть именно немецкие танки Leopard, поскольку Challanger 2 не производились в таком количестве. Немецкая техника обладает большими возможностями, чем танки советской эпохи, которые сейчас есть у Украины.

По данным IISS, на вооружении у стран НАТО имеются около 2300 танков Leopard 2, а еще 300 - сохраняются на складах. Соответственно, их достаточно для того, чтобы довести количество западных танков на вооружении у Украины до 100. Но для этого необходимо, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил экспорт такой техники из других стран в Украину.

Эксперты из IISS говорят, что украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь "базового мастерства" в использовании Leopard 2.

"Тем не менее, настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронрованную технику и расчистить укрепленные позиции", - резюмирует издание.