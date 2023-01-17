Первым вопросом нового главы Минобороны Германии будут танки для Украины, - вице-канцлер

Первое и решающее решение нового министра обороны Германии Бориса Писториуса будет касаться вопроса о поставках танков для Украины.

Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это будет первый вопрос, который он должен будет конкретно решить", - заявил он.

Хабек добавил, что "срочный вопрос" о том, как Украине следует оказывать поддержку для обороны, является важным краткосрочным решением, которое должен будет принять новый министр.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Позже эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - заявил Шольц.

Позже в пресс-службе правительства Германии сообщили, что Писториус назначен новым министром обороны.

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