ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первым вопросом нового главы Минобороны Германии будут танки для Украины, - вице-канцлер

Новина українською →
Берлин, Вторник 17 января 2023 16:37
Первым вопросом нового главы Минобороны Германии будут танки для Украины, - вице-канцлер Фото: вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Первое и решающее решение нового министра обороны Германии Бориса Писториуса будет касаться вопроса о поставках танков для Украины.

Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это будет первый вопрос, который он должен будет конкретно решить", - заявил он.

Хабек добавил, что "срочный вопрос" о том, как Украине следует оказывать поддержку для обороны, является важным краткосрочным решением, которое должен будет принять новый министр.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Позже эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус", - заявил Шольц.

Позже в пресс-службе правительства Германии сообщили, что Писториус назначен новым министром обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление