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Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием

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Хельсинки, Четверг 12 января 2023 18:40
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием Фото: Саули Ниинисте, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финляндия передаст Украине часть своих танков Leopard, если в Европе будет создана соответствующая международная инициатива.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, если будет создана совместная европейская инициатива по передаче Украине немецких танков Leopard, то "потребуется также и участие Финляндии".

При этом Ниинисте отметил, что количество танков для Украины, которые есть в распоряжении у Финляндии, не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и все еще не является членом НАТО.

Напомним, ранее несколько депутатов финского парламента призвали правительство начать поставки танков Leopard в Украину.

Также мы писали, что Польша согласилась отправить в Украину роту танков Leopard, но в рамках международной коалиции.

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