ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В маске и мантии. Украинец собирался пересечь границу в виде мифического персонажа (видео)

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 18:39
UA EN RU
В маске и мантии. Украинец собирался пересечь границу в виде мифического персонажа (видео) Фото: пограничники задержали нарушителя (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным службы, мужчина превратился в мифического персонажа, чтобы незаметно пробраться в Молдову.

"Или для того, чтобы испугать пограничников или надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным", - добавили в ГПСУ.

Пограничники заметили, что к "путешествию" нарушитель готовился тщательно: взял монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, варежки.

Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр. Сейчас дело о попытке незаконного пересечения границы направлено в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

Кроме того, мы писали, что на границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а затем и их "переправщика".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины пограничная служба
NEWS
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
США были не готовы применить "ядерку" в ответ на возможный удар РФ по Украине, - NYT
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США