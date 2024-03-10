ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минюст анонсировал открытие реестра убытков для заявлений от пострадавших

США, Воскресенье 10 марта 2024 21:03
UA EN RU
Минюст анонсировал открытие реестра убытков для заявлений от пострадавших Фото: Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции (facebook.com/iryna.mudra)
Автор: Дмитрий Левицкий

В апреле этого года пострадавшие от агрессии РФ против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Мудрой, в апреле реестр будет открыт для заявлений, касающихся ущерба и вреда, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине. Через приложение "Дія" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр", - заявила она.

Как отметила замминистра, для украинцев будет создана инструкция, как подавать заявление. Заявление будет подаваться в виде заполнения специальной формы, в которой нужно будет только отвечать "да" или "нет" на предложенные утверждения.

Также пострадавшим от войны украинцам нужно будет загрузить соответствующие доказательства. Речь об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела.

"Любые подтверждающие документы", - пояснила Мудрая.

Ожидается, что в рамках первого этапа в международный реестр поступят сотни тысяч обращений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Напомним, в марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины Война России против Украины
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу в Украине
Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу в Украине
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США