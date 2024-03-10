Минюст анонсировал открытие реестра убытков для заявлений от пострадавших

В апреле этого года пострадавшие от агрессии РФ против Украины смогут подать заявление в международный реестр убытков.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

По словам Мудрой, в апреле реестр будет открыт для заявлений, касающихся ущерба и вреда, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии.

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине. Через приложение "Дія" тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр", - заявила она.

Как отметила замминистра, для украинцев будет создана инструкция, как подавать заявление. Заявление будет подаваться в виде заполнения специальной формы, в которой нужно будет только отвечать "да" или "нет" на предложенные утверждения.

Также пострадавшим от войны украинцам нужно будет загрузить соответствующие доказательства. Речь об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела.

"Любые подтверждающие документы", - пояснила Мудрая.

Ожидается, что в рамках первого этапа в международный реестр поступят сотни тысяч обращений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Напомним, в марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.