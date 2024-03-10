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В Польше ответили Франциску: если Путин покинет Украину - потребность в переговорах отпадет

Воскресенье 10 марта 2024 14:17
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В Польше ответили Франциску: если Путин покинет Украину - потребность в переговорах отпадет Фото: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Если российский диктатор Владимир Путин выведет свои войска с территории Украины - потребность в переговорах сразу отпадет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Как насчет того, чтобы для равновесия поощрить Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир сразу же наступил бы без необходимости в переговорах", - написал Сикорский.

Что предшествовало?

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление относительно войны на территории Украины. Согласно записи интервью, которое должно выйти только 20 марта, понтифик заявил, что самый сильный тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры".

Стоит пояснить, что Франциск и раньше призывал к дипломатическому урегулированию войны между Украиной и Россией, впрочем, в этом случае он впервые фактически призвал Киев сдаться.

Заявление Франциска вызвало осуждение со стороны президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который заявил, что перед злом нельзя капитулировать.

Между тем в Ватикане уже оправдались за слова понтифика и отметили, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию Киева, а лишь диалог путем переговоров.

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