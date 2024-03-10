Партизаны провели разведку важного оборонного предприятия в России

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели комплексную разведку Рязанского радиозавода - важного российского военного предприятия, где производится значительная часть систем радиосвязи для вражеской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что на предприятии производятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.

Партизаны зафиксировали номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.

"Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры", - отмечают партизаны.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в России

На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте - уничтожили релейный шкаф.

Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

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