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Россия замедляет наступление под Авдеевкой, - NYT

Авдеевка, Воскресенье 10 марта 2024 07:12
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Россия замедляет наступление под Авдеевкой, - NYT Фото: Россия замедляет наступление под Авдеевкой, - NYT (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

После захвата армией РФ украинского города Авдеевки три недели назад Киев и союзники опасались, что войска врага будут набирать обороты и смогут быстро продвинуться по стратегическим узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов в последующие дни российские нападения остановились вокруг трех соседних деревень.

Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение:

  • местность, не подходящая для наступательных операций;
  • истощаемость русских войск после месяцев боев;
  • украинская армия, направившая значительные силы для защиты этого района.

По данным западной печати, Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а военные аналитики утверждают, что ее силы все еще могут прорвать украинские оборонные линии из-за ослабления оборонных усилий и отсутствия американской военной помощи.

Однако боевые действия превратились в безрезультатные бои "вперед и назад", которые были характерны для большинства боев на передовой в прошлом году, говорится в сообщении.

"Увлечение Авдеевки не привело к краху украинских линий, возможности для россиян выйти на открытую территорию или даже добиться больших успехов", - сказал заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США Тибо Фуйе.

За последние 10 дней Москва захватила всего чуть больше квадратного километра земли. Ее бойцы попали в бои в селах Бердичи, Орловка и Тоне.

"Российские войска пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают на относительно открытой местности к западу от Авдеевки", - сказал аналитик Black Bird Group Паси Пароинен

Напомним, эксперты ISW в своем отчете сообщили об обстановке Сил обороны Украины по разным направлениям фронта и показали обновленные карты боевых действий. В частности, украинская армия сдерживает российские штурмы и удерживает позиции в районе Крынок, а противник смог продвинуться к западу от Авдеевки и Кременной.

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