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В России якобы сменили главнокомандующего военно-морским флотом

Россия, Воскресенье 10 марта 2024 19:24
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В России якобы сменили главнокомандующего военно-морским флотом Фото: Николай Евменов, командующий ВМФ РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

В России якобы отправили в отставку главнокомандующего военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова. Он занимал должность с мая 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ "Фонтанка" и "Известия".

После отставки Евменова, обязанности главнокомандующего ВМФ РФ были возложены на командующего Северным флотом Александра Моисеева.

Российские СМИ утверждают, что назначение Моисеева "уже доведено до личного состава", но уволенный Евменов пока числится на сайте Минобороны главнокомандующим.

"Но в Адмиралтействе мнение однозначное - в свой кабинет он уже не вернется", - говорится в публикации одного из СМИ.

Российский режим официально не сообщал о смене главнокомандующего ВМФ РФ.

Евменов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Британии и других стран.

Примечательно, что отставка российского главнокомандующего ВМФ происходит на фоне серьезных потерь Черноморского флота РФ возле Крыма.

ВСУ уничтожают российские корабли

Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

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