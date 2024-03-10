В Ватикане разъяснили скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах Украины с РФ

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни прокомментировал резонансное заявление Папы Римского о "белом флаге" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. В канцелярии отметили, что понтифик имел в виду не капитуляцию Киева, а лишь диалог путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По словам Бруни, в интервью швейцарскому телеканалу Франциск подхватил предложенный журналистом образ "белого флага, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, которое должно быть достигнуто через мужество вести переговоры".

В другом месте интервью, говоря о другой ситуации конфликта, но имея в виду каждую ситуацию войны, понтифик четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Руководитель пресс-службы также отметил, что Папа подтвердил свою "глубокую приверженность" к украинскому народу и призвал все стороны "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

Он добавил, что в этом же интервью понтифик отметил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Резонансное заявление Папы Римского

В феврале Папа Римский дал интервью швейцарскому телеканалу RSI, его планировалось обнародовать 20 марта. Однако агентство Reuters перехватило и обнародовало запись разговора понтифика.

Во время разговора журналист спросил Папу: "В Украине некоторые призывают к смелости признать капитуляцию, к "белому флагу". Но другие говорят, что это легитимизирует более сильную сторону. Что вы думаете?".

Папа Франциск ответил: "Это одна из интерпретаций. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, кто имеет смелость поднять белый флаг, - чтобы вести переговоры. И сегодня переговоры можно вести с помощью международных сил. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда ты видишь, что ты побежден, что дела не идут хорошо, необходимо иметь смелость вести переговоры...".

Позиция Франциска касательно войны в Украине

В январе Папа Римский заявил, что видит угрозу в том, что мир может забыть войну России против Украины.

Осенью прошлого года понтифик заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружия.

Летом прошлого года Франциск оскандалился возвеличиванием российского империализма во время обращения к русским-католикам.

В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Тогда понтифик отметил, что его слова были неудачно сформулированы.

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