ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация

Суббота 09 марта 2024 10:02
UA EN RU
ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 346 человек. Также наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 29 авиаударов и 4 ракетных удара;
  • провел 45 боевых столкновений;
  • совершил 1056 артобстрелов.

Авдеевское направление

Военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Новопавловское направление

ВСУ отбили 22 атаки врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

Ореховское направление

Отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе составили 346 человек. Наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян, в частности:

  • 1 танк;
  • 16 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 20 автомобилей;
  • 6 единиц спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 423 160 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Что будет с ценами на продукты в марте: ждать ли подорожания
Что будет с ценами на продукты в марте: ждать ли подорожания
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США