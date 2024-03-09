ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация
За прошедшие сутки, 8 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 346 человек. Также наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 29 авиаударов и 4 ракетных удара;
- провел 45 боевых столкновений;
- совершил 1056 артобстрелов.
Авдеевское направление
Военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Новопавловское направление
ВСУ отбили 22 атаки врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
Ореховское направление
Отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 346 человек. Наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян, в частности:
- 1 танк;
- 16 ББМ;
- 15 артсистем;
- 2 ПТРК;
- 1 СПГ (АГС);
- 20 автомобилей;
- 6 единиц спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 423 160 военных.
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