ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация

За прошедшие сутки, 8 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 346 человек. Также наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 29 авиаударов и 4 ракетных удара;

провел 45 боевых столкновений;

совершил 1056 артобстрелов. Авдеевское направление Военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Новопавловское направление ВСУ отбили 22 атаки врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области; Ореховское направление Отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага в живой силе составили 346 человек. Наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян, в частности: 1 танк;

16 ББМ;

15 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ (АГС);

20 автомобилей;

6 единиц спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 423 160 военных.