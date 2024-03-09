Индонезийские пилоты уснули во время рейса: начато расследование

Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пилот и второй пилот одновременно спали около 28 минут во время рейса авиакомпании Batik Air, следовавшего из Юго-Восточного Сулавеси в столицу Индонезии, Джакарту.

Инцидент привел к ряду навигационных ошибок, однако 153 пассажира Airbus A320 и четыре бортпроводника не пострадали во время полета, который длился два часа 35 минут.

Генеральный директор воздушного транспорта Мария Кристи Эндах Мурни заявила, что Министерство транспорта "выносит строгий выговор" авиакомпании Batik Air в связи с инцидентом.

Она призвала авиакомпанию уделять больше внимания времени отдыха экипажей.

"Мы проведем расследование и анализ ночного рейса в Индонезии, связанного с управлением рисками усталости для Batik Air и всех операторов полетов", - сказала Кристи.

Позиция авиакомпании

Пилоты, участвовавшие в инциденте 25 января, были временно отстранены от выполнения полетов, говорится в заявлении.

В своем заявлении Batik Air заявила, что "придерживается политики адекватного отдыха" и что она "обязуется выполнять все рекомендации по безопасности".Отчет KNKT, с которым Агентство Франс Пресс ознакомилось в пятницу, был загружен на сайт агентства в конце февраля.

Согласно отчету, один из пилотов не отдохнул должным образом в ночь перед полетом.

Примерно через 90 минут после того, как самолет взлетел, капитан попросил разрешения у своего второго пилота немного отдохнуть, и просьба была удовлетворена.

Второй пилот взял на себя командование самолетом, но также нечаянно заснул.

"У второго пилота были одномесячные дети-близнецы. Его жена заботилась о младенцах, а он помогал ей, находясь дома", - говорится в отчете.

Через несколько минут после последней зафиксированной передачи второго пилота, центр управления в Джакарте попытался связаться с самолетом. Он не получил ответа.

Через двадцать восемь минут после последнего сообщения пилот проснулся и понял, что его второй пилот спит, а самолет летит не по правильной траектории.

Он немедленно разбудил своего коллегу, ответил на звонки из Джакарты и скорректировал траекторию полета, говорится в сообщении.

После инцидента самолет благополучно приземлился.KNKT призвала авиакомпанию Batik Air проводить регулярные проверки кабины пилотов и обеспечить, чтобы пилоты и бортпроводники отдыхали перед полетами.

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