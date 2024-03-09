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Британия предлагает помощь Германии для поставок Украине ракет Taurus

Берлин, Суббота 09 марта 2024 12:13
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Британия предлагает помощь Германии для поставок Украине ракет Taurus Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Британии Дэвида Кэмерона в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине", - сказал министр иностранных дел.

Как объяснил Кэмерон, допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - добавил министр.

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

Дальнобойные ракеты для Украины

Напомним, ранее Британия и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

Сейчас идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Детальнее о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

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