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Россия надеется, что явка на оккупированных территориях достигнет 30%, - ЦНС

Россия, Суббота 09 марта 2024 16:56
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Россия надеется, что явка на оккупированных территориях достигнет 30%, - ЦНС Фото: оккупанты считают, что явка на ВТО будет 30% (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Кремле надеются что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах президента РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, именно 30% является задачей гауляйтерам, которую поставили в Москве. В то же время для общественности россияне будут рисовать более 70%, поэтому и делают все возможное, чтобы скрыть отсутствие явки.

"Однако даже 30% выглядит заоблачной цифрой на ВОТ, ведь население не воспринимает оккупантов и социальный кризис в регионе не способствует улучшению настроений местных. В то же время даже фанаты кремля не имеют желания идти на "выборы", потому что понимают их абсурдность", - отметили в ЦНС.

ЦНС призывает украинцев на временно оккупированных территориях сообщать о движении врага через Telegram-бот.

Напомним, представители российских оккупационных администраций в Украине принимают необходимые меры для уменьшения негативных последствий агрессии РФ во время так называемых выборов.

По информации украинского подполья, российское руководство требует от представителей РОА обеспечить максимальную поддержку Путину среди местной молодежи, не допуская показателя поддержки ниже 72%.

Сейчас на оккупированных территориях активно распространяются нарративы, содержащие обезображенную информацию об Украине и намерения стран Запада уменьшить российское влияние на международной арене.

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