Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу и обсуждал ситуацию в Украине, - The Times
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайком посетил Каракас и обсудил полномасштабную войну России против Украины с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .
Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В общей сложности он пробыл в столице Венесуэлы меньше суток.
Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России.
Кроме того, обсуждались условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерность Мадуро.
В частности, это были условия по:
- проведение свободных и справедливых президентских выборов в этом году;
- деэскалация напряженности в отношениях с Гайаной, бывшей британской колонией, обладающей значительными ресурсами нефти и минералов в регионе Эссекибо.
Такие переговоры "неординарны" из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником президента России Владимира Путина, говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект, обеспечивающий финансирование части федерального правительства США до конца финансового года . Он предусматривает предоставление финансирования в течение всего финансового года до 30 сентября департаментам и агентствам правительства.
В Белом доме выразили благодарность лидерам Шумера и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство.
Конгресс США 22 марта планирует принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Он будет охватывать министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.
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