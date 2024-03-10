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Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу и обсуждал ситуацию в Украине, - The Times

Каракас, Воскресенье 10 марта 2024 04:59
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Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу и обсуждал ситуацию в Украине, - The Times Фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайком посетил Каракас и обсудил полномасштабную войну России против Украины с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .

Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В общей сложности он пробыл в столице Венесуэлы меньше суток.

Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России.

Кроме того, обсуждались условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерность Мадуро.

В частности, это были условия по:

  • проведение свободных и справедливых президентских выборов в этом году;
  • деэскалация напряженности в отношениях с Гайаной, бывшей британской колонией, обладающей значительными ресурсами нефти и минералов в регионе Эссекибо.

Такие переговоры "неординарны" из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником президента России Владимира Путина, говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект, обеспечивающий финансирование части федерального правительства США до конца финансового года . Он предусматривает предоставление финансирования в течение всего финансового года до 30 сентября департаментам и агентствам правительства.

В Белом доме выразили благодарность лидерам Шумера и Макконнеллу, сенаторам Мюррею и Коллинзу, спикеру Майку Джонсону, лидеру Джеффрису и представителям Грейнджер и ДеЛауро за их руководство.

Конгресс США 22 марта планирует принять второй пакет из оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год. Он будет охватывать министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

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