ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Байдена снова обнаружили секретные документы, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 12 января 2023 18:02
У Байдена снова обнаружили секретные документы, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне, нашли небольшое количество секретных документов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times, об этом заявил специальный советник президента США Ричард Заубер.

"В ходе проверки юристы обнаружили среди личных и политических бумаг небольшое количество дополнительных документов администрации Обамы (экс-президента США Барака Обамы - ред.) и Байдена с секретными пометками. Все эти документы, кроме одного, были обнаружены в складских помещениях в гараже резиденции президента в Уилмингтоне. Один документ, состоящий из одной страницы, был обнаружен среди складских материалов в соседней комнате", - рассказал Заубер.

Советник добавил, что об этом сразу уведомили Министерство юстиции США и передали документы ведомству.

Также Заубер рассказал, что команда Байдена провела обыски в доме президента, который находится в Рехобот-Бич, но там никаких секретных документов обнаружено не было.

Напомним, ранее стало известно, что в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Отметим, что Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год - после того, как ушел с должности вице-президента США.

По словам Байдена, он был удивлен, когда узнал, что в его офисе нашли тайные документы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе