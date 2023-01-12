В Белом доме заявили, что секретные документы оказались у Байдена по ошибке

Секретные документы, которые нашли у президента США Джо Байдена, вероятно, были случайно неправильно размещены.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил специальный советник президента США Ричард Заубер.

"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были случайно перепутаны, а президент и его адвокаты приняли оперативные меры после обнаружения этой ошибки", - отметил он.

Заубер отреагировал на назначение Роберта Гура специальным прокурором для расследования секретных документов, которые обнаружили у Байдена.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в офисах, которыми пользовался Байден после того, как он перестал быть вице-президентом США, нашли секретные документы.

При этом сегодня, 12 января, официально подтвердили информацию о том, что в доме президента США также были найдены секретные документы.

Сам Байден заявил, что был удивлен, когда узнал о такой находке.

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