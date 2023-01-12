ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белом доме заявили, что секретные документы оказались у Байдена по ошибке

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 12 января 2023 21:59
В Белом доме заявили, что секретные документы оказались у Байдена по ошибке Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Секретные документы, которые нашли у президента США Джо Байдена, вероятно, были случайно неправильно размещены.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил специальный советник президента США Ричард Заубер.

Заубер отреагировал на назначение Роберта Гура специальным прокурором для расследования секретных документов, которые обнаружили у Байдена.

"Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были случайно перепутаны, а президент и его адвокаты приняли оперативные меры после обнаружения этой ошибки", - отметил он.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в офисах, которыми пользовался Байден после того, как он перестал быть вице-президентом США, нашли секретные документы.

При этом сегодня, 12 января, официально подтвердили информацию о том, что в доме президента США также были найдены секретные документы.

Сам Байден заявил, что был удивлен, когда узнал о такой находке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе