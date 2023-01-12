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В Британии обсуждают возможность передачи Украине 12 танков Challenger, - СМИ

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Лондон, Четверг 12 января 2023 12:37
В Британии обсуждают возможность передачи Украине 12 танков Challenger, - СМИ Фото: в Британии обсуждают передачу Украине 12 танков Challenger (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Великобритании обсуждается возможность передачи Украине 12 танков Challenger. Однако в военных кругах считают, что это количество недостаточно, чтобы реально повлиять на ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, в правительстве Британии обсуждают возможность передачи украинским военным танкам Challenger 2. Вероятно, речь идет о 12 единицах.

Бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннатт в комментарии изданию отметил, что это количество символично, потому что 12 танков даже западного образца не будут иметь "реального значения" на фронте. Он считает, что нужно передать Украине 50 танков.

"Казалось бы, что 12 слишком символично, и я предложил бы прислать 25 или 30, или даже 50, это имело бы реальное значение", - сказал Даннатт.

По его словам, новейшие танки и БМП дадут украинским силам возможность пойти в контрнаступление и нанести России "решительный удар, возможно, даже сломать моральный дух российских солдат".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что британское правительство обсуждает передачу Украине танков Challenger 2, однако не сообщалось точное количество.

Также отметим, что вчера Польша заявила о предоставлении ВСУ танков Leopard 2 и предложила создать коалицию, чтобы увеличить танковую помощь Украине.

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