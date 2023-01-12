ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гайдай о Белогоровке: как населенный пункт уже не существует, но идут серьезные бои

Новина українською →
Четверг 12 января 2023 15:32
Гайдай о Белогоровке: как населенный пункт уже не существует, но идут серьезные бои Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (loga.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают держать оборону в поселке Белогоровка (Луганская область), но его как населенного пункта уже не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Там идут достаточно серьезные боевые действия. Наши Силы обороны держат позиции, они их даже немного улучшили и не дают возможности наступать оккупационным войскам. Но и до этого, и после этого территорию населенного пункта Белогоровка просто разрушали бешеными обстрелами, до сих пор его обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Так что на сегодняшний день, к сожалению, как населенный пункт Белогоровка уже не существует", - заявил Гайдай.

Гайдай о Белогоровке: как населенный пункт уже не существует, но идут серьезные боиФото: Белогоровка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также напомнил, что именно в Белогоровке была проведена "одна из самых позорных операций российских войск". Оккупанты хотели организовать там плацдарм, но их трижды разбивали бойцы ВСУ. Поэтому "там осталось около 100 единиц вражеской техники и пятьсот солдат РФ".

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты не оставили ни одного целого дома в Новоселовском Луганской области.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, украинским военным удается понемногу продвигаться вперед на Сватовском и Кременском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Обстріл Война России против Украины
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе