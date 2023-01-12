Более 400 оккупантов и вертолет: новые данные о потерях России в Украине
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 12 января (t.me/landforcesofukraine)
По данным на утро четверга, 12 января, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника на 12.01 ориентировочно составили:
- личного состава 113 390 (+430) человек ликвидировано,
- танков - 3094 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 6159 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 2082 (+4) ед,
- РСЗО - 437 (+0) ед,
- средств ПВО - 218 (+1) ед,
- самолетов - 285 (+0) ед,
- вертолетов - 276 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4826 (+0) ед,
- специальной техники - 184 (+0).
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 января успешно отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
По данным британской разведки, отступивших от Херсона в ноябре российских десантников перебросили на Донбасс. Их используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.
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