Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, - Генштаб

Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 12 января враг нанес 5 ракетных ударов - все по мирным городам, как Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Также совершил 4 обстрела из РСЗО.

При этом угроза нанесения россиянам авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжают наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледарь, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

На Авдеевском направлении захватчики ведут безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняются.

захватчики ведут безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, наступательных группировок врага не обнаружено.

существенных изменений нет, наступательных группировок врага не обнаружено. В Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы противника попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечье, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

под обстрелы противника попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечье, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области. На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

огневого поражения потерпели районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. В Лиманском направлении под обстрел вражеских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

под обстрел вражеских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне обстреливали Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

россияне обстреливали Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты атаковали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

оккупанты атаковали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области. В Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское в Запорожской области.

враг обстреливал районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское в Запорожской области. В Херсонском направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным атакам подверглись пригород и самом город Херсон.

Захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".

Тем временем авиация Сил обороны Украины в течение 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские военные воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники врага, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.