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Оккупанты перекидывают мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ в зону боевых действий, - Минобороны

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Четверг 12 января 2023 11:29
Оккупанты перекидывают мобилизованных с полигонов Беларуси и РФ в зону боевых действий, - Минобороны Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское военное командование перебрасывает мобилизованных бойцов из полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр на брифинге.

"Командование России усиливает группировку войск на территории Украины, перемещает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и в приграничные районы", - сказала она.

Так, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Донецком регионе.

По словам Маляр, наибольшая активность наблюдается в Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, заместитель министра обороны сообщила, что по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск с учетом оперативного резерва действуют около 280 формирований. При этом еще на прошлой неделе действовало около 250.

Как сообщалось ранее, Россия начала перекидывать военных из Беларуси на Восток Украины, чтобы усилить свою группировку.

К тому же РФ направила в Беларусь еще один эшелон с военной техникой, своими солдатами и боеприпасами.

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