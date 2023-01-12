Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны

Россия в ближайшие месяцы будет идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. На данный момент в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о хотя бы каких-нибудь успехах за год войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.

При этом по словам Данилова, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.