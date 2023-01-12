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В Минюсте США назначили спецпрокурора для расследования секретных документов Байдена

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США, Четверг 12 января 2023 20:50
В Минюсте США назначили спецпрокурора для расследования секретных документов Байдена Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил специального прокурора, чтобы взять на себя расследование секретных документов, найденных в доме и бывшем частном кабинете президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, специальным прокурором был назначен Роберт Гур.

Отмечено, что назначение является важным моментом для Байдена, которому за время пребывания в Белом доме почти удалось избежать юридических проблем.

Расследование специального прокурора вместе с новой агрессивной Палатой представителей под руководством республиканцев означает, что Байден может находиться в оборонной позиции в течение следующих двух лет.

Напомним, в собственном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Позже помощники президента США Джо Байдена обнаружили, как минимум, еще одну партию секретных документов за пределами вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

Кроме того, сегодня, 12 января, в доме Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне, снова нашли небольшое количество секретных документов.

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