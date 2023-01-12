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Зеленский: Польша может стать движущей силой для поставок оружия Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 12 января 2023 22:51
Зеленский: Польша может стать движущей силой для поставок оружия Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша может быть лоббистом и движущей силой в вопросе поставок оружия в Украину из других стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью TVP Info заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставки всего вооружения, которое необходимо Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП, которые остались там с советских времен.

"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники в Украину на международной арене", - отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке нашей страны.

Напомним, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине танков Leopard, но в рамках международной коалиции.

Также мы писали, что Польша внесла в санкционный список Министерства внутренних дел российского бизнесмена, который подозревается в шпионаже на пользу РФ.

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