Застава за Микитася і вивезення свідка з "ЛНР": новини за 8 жовтня

В ОБСЄ прокоментували підписання "формули Штайнмайера"

Голова Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) Георгій Церетелі підтримав підписання "формули Штайнмайера" між Україною і Російською Федерацією. Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЕ. За словами Церетелі, підписання "формули Штайнмайера" стане дорожньою картою для здійснення Мінські угоди.

У Кремлі назвали неважливою думку інших країн про роль РФ в конфлікті на Донбасі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що неважливо, хто вважає Росію учасником війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Відповідаючи на питання про те, чому навіть найближчі союзники Росії і, зокрема, Білорусь, вважають Росію учасником конфлікту в цьому регіоні, Пєсков сказав: "Неважливо, хто кого ким вважає. Тут важливо, хто готовий виконувати взяті на себе зобов'язання, а хто не готовий. А головне, важливо допомогти Україні впоратися з цією життєво важливою для неї проблемою, я маю на увазі проблему південного сходу", - заявив він.

Лукашенко побоюється ядерної війни в Європі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стурбований тим фактом, що градус недовіри та конфронтації між Сходом і Заходом досяг межі. Він заявив, що Росія і НАТО можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни всього за декілька хвилин.

За Микитася внесли заставу

За колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в організації схеми з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України, внесли заставу. Повідомляється, що застава склала 5,5 млн гривень.

Нідерланди проведуть додаткове розслідування авіакатастрофи MH17

Парламент Нідерландів ухвалив рішення про додаткове розслідування у справі авіакатастрофи MH17 в Україні. Розслідування стосуватиметься ролі України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі в момент катастрофи.

СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФ

Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік вступив до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків.

Білий дім заборонив свідку свідчити у справі про імпічмент Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент Трампа американському послу в Європейському союзі (ЄС) Гордону Сондленду. Про це повідомляє New York Times. За словами адвоката Роберта Лускіна, у Сондленда не було іншого вибору, крім як слідувати вказівкам адміністрації, так як він є співробітником державного департаменту.

Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"

Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу без участі російського "Газпрому". Згідно з розпорядженням, НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", ПАТ "Вінницягаз", Вінницька облдержадміністрація, Міністерство енергетики та захисту довкілля повинні вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом прикордоного міста Могилева-Подільського Вінницької області "для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі ПАТ "Газпром".

Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (ПЦУ) Євстратій Зоря повідомив, що в суботу, 12 жовтня, збереться позачерговий собор ієрархів церкви Греції для розгляду розгляду питання про автокефалію української церкви.

У Ердогана відреагували на погрози Трампа знищити економіку Туреччини

Президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо будуть зроблені "заборонені" дії в Сирії, після виведення американських військ. У Ердогана відреагували на погрози Трампа. Віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що Туреччина має рішучість і силу здійснити свої власні плани, коли йдеться про національну безпеку, і не може контролюватися погрозами.

Суперник Усика провалив допінг-тест перед боєм

Голландець Тайрон Спонг, який повинен був стати першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, попався на застосуванні заборонених препаратів. Про це повідомив один з промоутерів українця Едді Хірн.

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде бабине літо

Погода в Україні: бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня. Про це написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, хоча вночі 9 жовтня ще спостерігатимуться заморозки, однак вдень у середу розпочнеться потепління.