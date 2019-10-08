Лукашенко побоюється ядерної війни в Європі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

За словами Лукашенка, Росія і НАТО можуть пройти шлях від локального конфлікту до ядерної війни за декілька хвилин

Президент Білорусі Олександр Лукашенко стурбований тим фактом, що градус недовіри та конфронтації між Сходом і Заходом досяг межі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що Росія і НАТО можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни всього за декілька хвилин.

"Нас не може не хвилювати той факт, що градус недовіри та конфронтації між Сходом і Заходом досяг межі. Експерти в області безпеки і роззброєння з обох сторін вже малюють жахливу у своій правдоподібності картину. Всього за кілька хвилин Росія і НАТО, наприклад, можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни", - заявив Лукашенко.

На думку президента Білорусі, після виходу США і Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності процес руйнування архітектури контролю над озброєннями фактично вийшов на фінішну пряму.

"Останній рубіж - Договір щодо стратегічних наступальних озброєнь. Якщо сторони не домовляться про його продовження, всього через два роки (по-моєму, до 2021 року) світ опиниться в ситуації, коли відносини у сфері ядерних озброєнь взагалі не будуть нічим регулюватися. Людство семимильними кроками рухається до межі, за якою дійсно - прірва", - сказав Лукашенко.

У той же час президент Білорусі визнав, що у великих держав є підстави ставитися один до одного з недовірою.

"Недружні або навіть агресивні дії в минулому укорінюють взаємні підозри і побоювання на довгі роки вперед. В ідеалі нам потрібно повернутися до концепції європейської безпеки, заснованої на співробітництві. До цінностей "Гельсінкі" та заключного його акта, Паризької хартії для нової Європи. Нам всім терміново потрібна сильна історія успіху, яка переконає навіть затятих скептиків і "яструбів", що, попри глибокі суперечності і непорозуміння, інтереси безпеки в Європі абсолютно сумісні", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що не хотів би дружити з Україною проти когось, зокрема Російської Федерації та Китаю.

Також РБК-Україна повідомляло, що Лукашенко на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в України ніколи не буде проблем з його країною.