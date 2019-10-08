В ОБСЄ прокоментували підписання "формули Штайнмайера"

Фото: Георгій Церетелі (flickr.com oscepa)

Голова ПА ОБСЄ вважає документ єдиним рішенням реалізації Мінських угод

Голова Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) Георгій Церетелі підтримав підписання "формули Штайнмайера" між Україною і Російською Федерацією. Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЕ.

За словами Церетелі, підписання "формули Штайнмайера" стане дорожньою картою для здійснення Мінські угоди.

"Конфлікт не буде врегульовано військовим шляхом. Незважаючи на необхідність подальших уточнень, нещодавні ініціативи можуть бути корисними для оновлення процесу досягнення прогресу в реалізації Мінських угод. Я радий, що минулого тижня члени Тристоронньої контактної групи в Мінську затвердили конкретний текст для застосування в українському законодавстві, погоджений політичними радниками в нормандському форматі. Ми повинні використовувати цей імпульс", - заявив голова ПА ОБСЄ.

Також Церетелі зазначив, що суворе дотримання припинення вогню, подальше роз'єднання військ і продовження ремонтних робіт на критично важливої інфраструктури є ключовими.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ спостерігатиме за безпекою під час розведення військ на неокупованій території Донбасу.

Також повідомлялося, що в Україні низка обласних і міських рад виступили проти реалізації "формули Штайнмайера". Зокрема рішення про відповідне звернення було прийняте Рівненським, Івано-Франківським, Львівським, Херсонскми, Тернопільським областнымих радами, а також у Херсонському, Сумському та Кропивницького міських радах.