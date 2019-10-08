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У Кремлі назвали неважливою думку інших країн про роль РФ в конфлікті на Донбасі

Новини » Політика    08.10.2019 - 13:19
У Кремлі назвали неважливою думку інших країн про роль РФ в конфлікті на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Кремль, як і раніше, не визнає себе учасником конфлікту на Донбасі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що неважливо, хто вважає Росію учасником війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на питання про те, чому навіть найближчі союзники Росії і, зокрема, Білорусь, вважають Росію учасником конфлікту в цьому регіоні, Пєсков сказав:

"Неважливо, хто кого ким вважає. Тут важливо, хто готовий виконувати взяті на себе зобов'язання, а хто не готовий. А головне, важливо допомогти Україні впоратися з цією життєво важливою для неї проблемою, я маю на увазі проблему південного сходу", - заявив він.

Відзначимо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на Донбасі йде конфлікт Росії та України. У свою чергу Пєсков заявив, що не чув подібних висловлювань Лукашенка і додав, що "конфлікт на Донбасі є конфліктом всередині України".

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на відведення сил бойовиків, але в той же час визнав, що РФ має вплив на "ЛДНР".

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 жовтня має відбутися розведення сил в Петровському і Золотом, але ці плани перервали бойовики, які почали обстрілювати район розведення військ. За добу незаконні збройні формування 27 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, в жовтні повинна була відбутися зустріч в нормандському форматі, але представники президента РФ Володимира Путіна заявили, що вважають її малоймовірною через нібито напружений графік глави держави.

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