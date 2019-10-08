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За Микитася внесли заставу

Новини » Політика    08.10.2019 - 13:45
За Микитася внесли заставу
Фото: Максим Микитась (facebook.com)

За нардепа внесли заставу в розмірі 5,5 млн гривень

За колишнього народного депутата Максима Микитася внесли заставу. Про це повідомляє прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк в коментарі РБК-Україна.

Як зазначається, за нардепа внесли заставу в розмірі 5,5 млн гривень.

"Так, внесено заставу", - підтвердила прес-секретар САП.

РБК-Україна писало, що 4 вересня Вищий актикорупцийний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу VIII скликання Максиму Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Крім того, суд постановив Микитасю здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд і в'їзд в Україну. Також стосовно екс-нардепа застосований електронний браслет.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном. Слідство встановило, що екс-нардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, в змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему по заволодінню нерухомістю Національної гвардії України.

Нацгвардія повинна була отримати в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць у житловому комплексі, однак у 2016-2017 рр.. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У цій справі НАБУ підозрює екс-командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, генерального директора компанії Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду і оцінювача Алісу Грищук. Всі троє були затримані і незабаром відпущені.

Відзначимо, що Микитась був президентом Укрбуд Девелопмент. 20 вересня він повідомив про вихід зі складу акціонерів компанії. Сьогодні стало відомо, що частки в будівельній корпорації Укрбуд Девелопмент купили Євген Дікін і Василь Польовий.

За даними видання "НВ Бізнес", корпорація Укрбуд Девелопмент могла перейти в сферу впливу генерального директора SAGA Development Андрія Вавриша - друга глави Офісу президента Андрія Богдана.

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