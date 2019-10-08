ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФ

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 11:03
СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За рішенням суду українця звільнено від кримінальної відповідальності

Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, він не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Також він надав слідству докази збройної агресії РФ в Україні. За рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності.

СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФФото: затриманий (ssu.gov.ua)

Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік вступив до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків.

Нагадаємо, в Донецькій області Служба безпеки України затримала жінку, яка передавав розвідувальні дані про українських військових бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території окупованих Донецька і Луганська почалася "перепис населення". В "республіках" планується проведення "перепису" шляхом поквартирного обходу населення, який буде проводитись з 1 по 14 жовтня. Як повідомлялось, жителі Донбасу обурюються через збір даних про громадську активність, які бойовики називають "перепис населення".

У Дніпрі викрили керівництво метрополітену на закупівлі непридатного обладнання Чиновника Чернігівської митниці підозрюють у нанесенні збитків 1 млн грн щомісяця
Новини України Служба безпеки Українинаступление боевиков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся