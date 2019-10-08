СБУ вивела на підконтрольну Україні територію свідка агресії РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

За рішенням суду українця звільнено від кримінальної відповідальності

Контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, він не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Також він надав слідству докази збройної агресії РФ в Україні. За рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності.

Фото: затриманий (ssu.gov.ua)

Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік вступив до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків.

Нагадаємо, в Донецькій області Служба безпеки України затримала жінку, яка передавав розвідувальні дані про українських військових бойовиків так званої "Донецької народної республіки".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на території окупованих Донецька і Луганська почалася "перепис населення". В "республіках" планується проведення "перепису" шляхом поквартирного обходу населення, який буде проводитись з 1 по 14 жовтня. Як повідомлялось, жителі Донбасу обурюються через збір даних про громадську активність, які бойовики називають "перепис населення".