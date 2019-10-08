Синоптик розповіла, коли в Україну прийде бабине літо

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вночі 9 жовтня в Україні спостерігатимуться заморозки

Погода в Україні: бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, хоча вночі 9 жовтня ще спостерігатимуться заморозки, однак вдень у середу розпочнеться потепління.

"В Україні 9 жовтня ще буде свіжувато. На сході, у центральних областях та навіть на півдні найближчої ночі спостерігатимуться заморозки 0-5 градусів. Без заморозків - Одеська область, Вінницька область та Крим. На решті території вночі передбачається +3+7 градусів. У середу в денні години нарешті розпочинається потепління", - написала синоптик.

Діденко поінформувала, що вдень 9 жовтня температура повітря підвищиться до +12 +18 градусів, причому +18 градусів переважно очікується на південному заході. На сході очікується +10 +13 градусів. У північних районах Чернігівської та Сумської областей ще місцями побуде +7 +12 градусів.

За її даними, у середу вітер буде поривчастим, до сильного. Завтра в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на півночі та заході ймовірні невеликі дощі.

"У Києві середа вже буде теплішою. Вночі - без заморозків, +4 +5 градусів, а вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ. Але не засмучуйтеся, бо тепло набиратиме обертів. Уже у неділю, 13 жовтня, за попередніми прогнозами… усі знову радітимуть сонцю та затишному теплу. І схоже, що таки з неділі, з 13-го жовтня, в Україну йде бабине літо!.. На Покрову, День захисника України також очікується чудова погода - без опадів та +17 +22 градуси", - підкреслила синоптик.

Нагадаємо, раніше Діденко анонсувала, що з середи, 9 жовтня, в Україні поступово почне теплішати.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде холодною, вночі очікуються морози. Синоптик попереджала, що 8 жовтня в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження.

Додамо також, на вихідних 27 і 28 вересня в Україні також спостерігалося відчутне потепління. Вдень 28 вересня температура повітря становила до +15 +20 градусів, а 29 вересня - до +18 +24 градусів.