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Нідерланди проведуть додаткове розслідування авіакатастрофи MH17

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 20:59
Нідерланди проведуть додаткове розслідування авіакатастрофи MH17
Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Нідерланди вивчать роль України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі в момент катастрофи

Парламент Нідерландів ухвалив рішення про додаткове розслідування у справі авіакатастрофи MH17 в Україні. Про це повідомив депутат нідерландського парламенту Кріс ван Дам в Twitter.

Відповідне рішення було прийнято нідерландськими депутатами у вівторок 8 жовтня. Розслідування стосуватиметься ролі України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі в момент катастрофи.

"Пропозиція щодо подальшого розслідування факту, що не було закрито повітряний простір над Україною, прийнято одноголосно", - написав ван Дам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нідерландах депутати нижньої палати парламенту зажадали від уряду країни докладніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу. За підсумками розслідування Міжнародної слідчою групою, куди в тому числі входили представники Нідерландів, в катастрофі підозрюються троє громадян Росії.

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Новини України НідерландирозслідуванняМН17
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