ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"

Новини » Економіка    08.10.2019 - 15:25
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Газ повинен поступати з країн ЄС

Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу без участі російського "Газпрому". Про це йдеться в розпорядженні уряду від 29 вересня 2019 р. № 921-р, яке оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з розпорядженням, НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", ПАТ "Вінницягаз", Вінницька облдержадміністрація, Міністерство енергетики та захисту довкілля повинні вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом прикордоного міста Могилева-Подільського Вінницької області "для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі ПАТ "Газпром"".

Нагадаємо, в липні 2019 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде з Молдовою переговори про транспортування газу з Європи до цієї країни.

Коболєв зазначив, що основне завдання, яке наразі необхідно вирішити - це підписати угоди між операторами ГТС обох країн про взаємодію у всіх точках з’єднання у відповідності до європейських правил.

Раніше прем’єр-міністр Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Молдова зараз купує газ у "Газпрому" за ціною, за якою могла б отримувати реверсний газ з України.

Відзначимо, президент Молдови Ігор Додон побоюється, що Росія припинить транзит газу через Україну з 2020 року, залишивши Молдову без газу.

Росія пропонує Україні продовжити транзитний газовий контракт на рік Міністр енергетики США спростував тиск на Україну по "Нафтогазу"
Новини України МолдовагазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся