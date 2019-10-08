Суперник Усика напередодні бою провалив допінг-тест

Фото: Усик - Спонг (twitter.com/EddieHearn)

Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів

Голландець Тайрон Спонг, який повинен був стати першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, попався на застосуванні заборонених препаратів. Про це в Twitter повідомив один з промоутерів українця Едді Хірн.

"З нами зв'язався VADA і повідомило, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Вони відправлені в атлетичну комісію штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", - написав він.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

Зазначимо, Усик вже завершив підготовку і прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня. На поєдинок майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Нагадаємо, спочатку Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти 38-річного француза камерунського походження Карлоса Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Поєдинок перенесли на осінь, але камерунець змінив промоутера, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

Серед потенційних претендентів на поєдинок з Олександром також називалися американець Брайант Дженінгс і росіянин Андрій Федосов.