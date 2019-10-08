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Суперник Усика напередодні бою провалив допінг-тест

Новини » Спорт    08.10.2019 - 08:58
Суперник Усика напередодні бою провалив допінг-тест
Фото: Усик - Спонг (twitter.com/EddieHearn)

Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів

Голландець Тайрон Спонг, який повинен був стати першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні, попався на застосуванні заборонених препаратів. Про це в Twitter повідомив один з промоутерів українця Едді Хірн.

"З нами зв'язався VADA і повідомило, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Вони відправлені в атлетичну комісію штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", - написав він.

Зазначимо, Усик вже завершив підготовку і прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня. На поєдинок майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Нагадаємо, спочатку Усик повинен був дебютувати в суперважкій вазі проти 38-річного француза камерунського походження Карлоса Такама 25 травня, але тоді бій був скасований через травму українця.

Поєдинок перенесли на осінь, але камерунець змінив промоутера, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

Серед потенційних претендентів на поєдинок з Олександром також називалися американець Брайант Дженінгс і росіянин Андрій Федосов.

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