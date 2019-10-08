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У Ердогана відреагували на погрози Трампа знищити економіку Туреччини

Новини » Політика    08.10.2019 - 14:31
У Ердогана відреагували на погрози Трампа знищити економіку Туреччини
Фото: Фуат Октай (trend az)

Віце-президент Туреччини заявив, що його країна не може контролюватися погрозами

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай відреагував на погрози президента США Дональда Трампа знищити економіку Туреччини. Про це повідомляє Daily Sabah.

Октай заявив, що Туреччина має рішучість і силу здійснити свої власні плани, коли йдеться про національну безпеку, і не може контролюватися погрозами.

"Туреччина не прийме створення терористичного коридору або терористичної держави поруч зі своїми кордонами за жодних обставин, чого б це не коштувало", - сказав Октай.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо будуть зроблені "заборонені" дії в Сирії, після виведення американських військ. За його словами, Туреччина і європейські країни повинні стежити за захопленими бійцями ІДІЛ та їх сім'ями.

РБК-Україна писало, що президенти Туреччини і США Реджеп Ердоган та Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили створення зони безпеки у Сирії та домовилися про зустріч у Вашингтоні в листопаді.

Зазначимо, що президент Туреччини Раджеп Ердоган заявляв, що Туреччина готова до початку військової операції в північній частині Сирії, де планується створення "безпечної зони". За словами Ердогана, турецьке командування вже отримало необхідні вказівки.

Також повідомлялося, що Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії.

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