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Білий дім заборонив свідку свідчити у справі про імпічмент Трампа

Новини » В світі    08.10.2019 - 16:08
Білий дім заборонив свідку свідчити у справі про імпічмент Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Білий дім заборонив Гордону Сондленду давати показання

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент Трампа американському послу в Європейському союзі (ЄС) Гордону Сондленду. Про це повідомляє New York Times.

За словами адвоката Роберта Лускіна, у Сондленда не було іншого вибору, крім як слідувати вказівкам адміністрації, так як він є співробітником державного департаменту.

"Посол Сондленд глибоко розчарований тим, що сьогодні він не зможе давати свідчення. Посол Сондленд твердо вірить, що він завжди діяв в інтересах Сполучених Штатів, і він готовий відповісти на питання комітету повністю і правдиво", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, Гордон Сондленд повинен був давати у вівторок свідчення в Конгресі по справі про тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 4 жовтня, демократи направили лист віце-президента Майку Пенс з проханням надати документи щодо його зустрічі з Зеленським. В США підозрюють, що Трамп міг використовувати Пенси для тиску на українського лідера.

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