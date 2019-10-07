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Трамп пригрозив Туреччині знищенням економіки у разі "заборонених" дій

Новини » В світі    07.10.2019 - 19:55
Трамп пригрозив Туреччині знищенням економіки у разі "заборонених" дій
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У США побоюються, що Туреччина може завдати удару по курдських сил

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо будуть зроблені "заборонені" дії в Сирії, після виведення американських військ. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, Туреччина і європейські країни повинні стежити за захопленими бійцями ИГИЛ та їх сім'ями.

"Якщо Туреччина зробить щось, що я вважатиму неприпустимим, я повністю знищу економіку Туреччини. США зробили набагато більше, ніж хто-небудь міг очікувати, включаючи захоплення 100% Халіфату ИГИЛ. Настав час для інших у цьому регіоні, що володіють величезним багатством, захистити свою територію", - написав Трамп.

Трамп пригрозив Туреччині знищенням економіки у разі &quot;заборонених&quot; дійЗазначимо, що після інформації про виведення військ з Сирії в США з'явилися побоювання, що це може відкрити шлях для турецького удару по курдських сил, давно об'єднаним з Вашингтоном.

Раніше президент Туреччини Раджеп Ердоган заявляв, що Туреччина готова до початку військової операції в північній частині Сирії, де планується створення "безпечної зони". За словами Ердогана, турецьке командування вже отримало необхідні вказівки.

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