Трамп пригрозив Туреччині знищенням економіки у разі "заборонених" дій

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У США побоюються, що Туреччина може завдати удару по курдських сил

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо будуть зроблені "заборонені" дії в Сирії, після виведення американських військ. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами Трампа, Туреччина і європейські країни повинні стежити за захопленими бійцями ИГИЛ та їх сім'ями.

"Якщо Туреччина зробить щось, що я вважатиму неприпустимим, я повністю знищу економіку Туреччини. США зробили набагато більше, ніж хто-небудь міг очікувати, включаючи захоплення 100% Халіфату ИГИЛ. Настав час для інших у цьому регіоні, що володіють величезним багатством, захистити свою територію", - написав Трамп.

Зазначимо, що після інформації про виведення військ з Сирії в США з'явилися побоювання, що це може відкрити шлях для турецького удару по курдських сил, давно об'єднаним з Вашингтоном.

Раніше президент Туреччини Раджеп Ердоган заявляв, що Туреччина готова до початку військової операції в північній частині Сирії, де планується створення "безпечної зони". За словами Ердогана, турецьке командування вже отримало необхідні вказівки.