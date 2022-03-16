Захоплення лікарні, обстріли Києва, комендантська година на дві доби: новини за 15 березня

В Маріуполі російські окупанти захопили лікарню, у Києві під обстріл потрапили житлові будинки, столична влада ввела комендантську годину на дві доби. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 15 березня - в матеріалі РБК-Україна

Українські військові відбили атаку окупантів під Харковом

Українські захисники завдали ворогу ганебної поразки під Харковом. Втрати серед російських військових підраховуються.

Зіткнення між захисниками та окупантами тривали більше години, однак зрештою російські військові відступили.

Окупантів розбили на аеродромі під Херсоном

Українські захисники завдали удару по окупантах, які були зосереджені на території військового аеродрому під Херсоном у селі Чорнобаївка. Російські військові почали втікати. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївської ОДА та голови ОДА Віталія Кіма.

Також голова Миколаївської ОДА додав, що до нього дійшли чутки про те, що окупанти поширюють дезінформацію по Херсону про, нібито, масований обстріл з боку українських військових.

Російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів

У Маріуполі російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької ОВА Павла Клименка.

За його словами, медпрацівники та пацієнти з Обласної лікарні інтенсивного лікування не можуть вийти, вони сидять у підвалі.

У Києві в результаті обстрілу снаряди влучили в житлові будинки

У понеділок, 15 березня, російські окупанти в черговий раз здійснили спробу нападу на мирні райони столиці України, піддавши ракетним обстрілам житлові будинки киян.

В Святошинському районі в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок відбулися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи. Повідомляється про трьох загиблих, евакуйовано 27 громадян.

Крім того ворожий снаряд влучив у житловий десятиповерховий будинок у Подільському районі, внаслідок чого сталося загоряння. Повідомляється про госпіталізацію одного постраждалого жителя будинку. Ще один боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок на Осокорках. Також повідомляється про те, що вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення метрополітену. РБК-Україна показує наслідки обстрілів житлових будинків спальних районів столиці.

Київ вводить комендантську годину на дві доби

У Києві запровадили комендантську годину від 20:00 вівторка, 15 березн. Вона триватиме включно до 07:00 17 березня.

Це означає заборону пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Знищено злітну смугу

У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. В результаті знищена злітно-посадкова смуга.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетних удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджений термінал. Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення", - зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченка.

В Україні на час війни знизили податки

Верховна рада ухвалила революційний законопроект у податковій сфері. На час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.

Про інші закони, які Рада ухвалил на пленарному засіданні 15 березня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Понад 13 500 військових і 80 літаків: Генштаб назвав бойові втрати Росії

Бойові втрати Росії у війні проти України вже перевищили 13 500 військовослужбовців. Також російська армія втратила понад 400 танків і 80 літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів, - розвідка

Росія планує масові вирубки українських лісів та їх продаж. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся з "відповідним листом" до російського президента Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну", - йдеться в повідомленні.

Росія покинула Раду Європи

Російська Федерація вийшла зі складу Ради Європи. Лист голови МЗС Сергія Лаврова був переданий генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич.

За словами віцеспікера Держдуми, голови російської делегації у ПАРЄ Петра Толстого, Росія виходить з Ради Європи "з власної волі" після обдуманого рішення. Рішення щодо виключення Росії підтримали 216 представників парламентів.

Рада позбавила Киву депутатського мандата

Верховна рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата. Він переховується за кордоном.

За його словами, за позбавлення Киви депутатського мандата проголосували понад 340 нардепів.

Стало відомо, чи поїде Україна на Євробачення 2022 в Італію

Група KALUSH Orchestra, якій букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2022, збирається взяти участь у пісенному конкурсі в Турині, Італія. Така заява з'явилася на Facebook-сторінці конкурса.

"Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022!" - йдеться в повідомленні. Поки що безпосередньо в Турин KALUSH Orchestra не планує відправлятися, але збирається записати свій виступ в безпечному місці. Якщо ж перемога над окупантами буде до травня, то наша делегація обов'язково відправиться в Італію і заспіває наживо на всю Європу!