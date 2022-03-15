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Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів, - розвідка

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 12:22
Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів, - розвідка Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія планує масові вирубки українських лісів та їх продаж. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся з "відповідним листом" до російського президента Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в розвідці, цей "документ" має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень".

Зокрема, плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

"На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду", - зазначено в повідомленні.

У розвідці нагадали, що останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.

Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів, - розвідка

Зазначимо, за даними Мінфіну, збитки від дій російських окупантів в Україні складають щонайменше 500 млрд доларів.

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