Путін та Шойгу планують масову вирубку та продаж українських лісів, - розвідка

Росія планує масові вирубки українських лісів та їх продаж. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звернувся з "відповідним листом" до російського президента Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в розвідці, цей "документ" має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень".

Зокрема, плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

"На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду", - зазначено в повідомленні.

У розвідці нагадали, що останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.