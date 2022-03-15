Понад 13 500 військових і 80 літаків: Генштаб назвав бойові втрати Росії
Фото: Росія продовжує втрачати техніку і живу силу на війні проти України (facebook com mod mil rus)
Бойові втрати Росії у війні проти України вже перевищили 13 500 військовослужбовців. Також російська армія втратила понад 400 танків і 80 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 15 березня орієнтовно склали:
- особового складу - понад 13 500 осіб
- танків - 404 одиниці
- бойових броньованих машин - 1 279 одиниць
- артилерійських систем - 150 одиниць
- РСЗВ - 64 одиниць
- засоби ППО - 36 одиниць
- літаків - 81 одиниця
- вертольотів - 95 одиниць
- автомобільної техніки - 640 одиниць
- кораблі/катери - 3 одиниці
- цистерн з ПММ - 60 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9 одиниць
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті удару по телевежі в Антополі Рівненської області зросло до 19.
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