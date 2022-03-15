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Окупантів розбили на аеродромі під Херсоном. Що зараз відбувається у місті

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Вівторок 15 березня 2022 21:18
Окупантів розбили на аеродромі під Херсоном. Що зараз відбувається у місті Фото: окупантів розбили на аеродромі під Херсоном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники завдали удару по окупантах, які були зосереджені на території військового аеродрому під Херсоном у селі Чорнобаївка. Російські військові почали втікати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївської ОДА та голови ОДА Віталія Кіма.

"Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон у бік від Миколаївської області, чухає колона окупантів. Люди кажуть, що вони тікають. Це правда",- відзначив Кім.

Також голова Миколаївської ОДА додав, що до нього дійшли чутки про те, що окупанти поширюють дезінформацію по Херсону про, нібито, масований обстріл з боку українських військових.

"Я вас запевняю, українські ЗСУ не планують і ніколи в житті не будуть обстрілювати Херсон. Можливо це вони збираються обстріляти Херсон, тому, будь ласка, слідкуйте за новинами та переміщенням",- додав Кім.

Варто додати, що місцеві мешканці Херсону також підтверджують факт того, що російські окупанти вдалися до втечі з міста.

"Усе! Рашисти біжать із Херсона! Військову базу наші щойно розбили біля смт Чорнобаївка",- пише мешканець Херсону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 13 березня депутати облради Херсонської області та міської ради Мелітополя ухвалили термінове звернення про те, що ці території були й надалі будуть суверенними територіями України.

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