ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада прийняла низку законів на військовий період: перелік

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 березня 2022 16:59
Рада прийняла низку законів на військовий період: перелік Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України на пленарному засіданні 15 березня ухвалила низку законів, які так чи інакше стосуються російського вторгнення. Зокрема, вводяться податкові стимули, збільшується рента на видобуток газу і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Які закони прийняла Рада

  • №7168 - продовження терміну дії воєнного стану в Україні. Він діятиме мінімум до 25 квітня 2022 року;
  • №7137д - додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У тому числі скасування оподаткування палива і пільговий режим для ФОП (2% від обороту). Загалом понад 40 новацій;
  • №7151 - визнання добровольців територіальної оборони ветеранами війни;
  • №7140-1 - спрощення звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає за особами з інвалідністю та хворими дітьми;
  • №6384-1 - особливості бюджетування судової системи;
  • №7147 - додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану;
  • №7145 - закріплення поняття "бойового імунітету" - правовий захист військового командування, військовослужбовців, територіальної оборони, працівників правоохоронних органів;
  • №7149 - скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для охочого вступити на військову службу;
  • №7133 - гарантії вчителям, що в умовах воєнного стану їх не звільнять з роботи, їм гарантується заробітна плата. Також частково передаються повноваження від МОН на місця;
  • №7143 - додаткові повноваження для Державної судової адміністрації України, поки немає сформованої Вищої ради правосуддя;
  • №7154 - зупинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Росія або пов'язані з нею особи;
  • №7152 - створення резервних копій державних інформаційних ресурсів;
  • №7130 - закон про військове капеланство;
  • №7144 - спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій;
  • №7161 - збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7 000 військовослужбовців;
  • №7166 - особливості управління урядом бюджетом в умовах воєнного стану;
  • №7167 - збільшення на 67 млрд гривень витрат на армію;
  • №7160 - лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану;
  • №7148 - підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів;
  • №7157 - розширення дії закону про права на окупованих територіях на ті райони, які були окуповані після 24 лютого 2022 року;
  • №7038д - збільшення ренти на видобуток газу під час воєнного стану та надзвичайного стану.

Крім законів

Надійшла заява Іллі Ківи на добровільну здачу мандата народного депутата. Дане рішення підтримали 335 депутатів.

Крім того, з фракції ОПЗЖ вийшли чотири народні депутати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада знизила податки на бізнес і скасувала акциз на паливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воєнний стан Верховна рада Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження