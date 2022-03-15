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Росія покинула Раду Європи за власним бажанням,- Толстой

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Вівторок 15 березня 2022 17:53
Росія покинула Раду Європи за власним бажанням,- Толстой Фото: Росія покинула Ради Європи за власним бажанням (coe.int)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вийшла зі складу Ради Європи. Лист голови МЗС Сергія Лаврова був переданий генеральному секретарю Марії Пейчинович-Бурич.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

За словами віцеспікера Держдуми, голови російської делегації у ПАРЄ Петра Толстого, Росія виходить з Ради Європи "з власної волі" після обдуманого рішення.

"Рішення про вихід із Ради Європи прийнято. Відповідний лист міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено генеральному секретареві організації",- пише Толстой.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація відмовилась від продовження роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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