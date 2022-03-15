Російські окупанти у Маріуполі взяли у заручники лікарів та пацієнтів

У Маріуполі російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів. Таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької ОВА Павла Клименка.

За його словами, медпрацівники та пацієнти з Обласної лікарні інтенсивного лікування не можуть вийти, вони сидять у підвалі.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днями російські окупанти практично зруйнували лікарню, в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Однак, персонал і пацієнти продовжували перебувати у підвальному приміщенні.

"Російським нелюдам мало руйнувань - тепер вони зробили із людей заручників. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія і кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний!",- пише Кириленко.